Dybala si racconta: il pilates, la richiesta della moglie e quel gesto di Ronaldo

Paulo Dybala ha aperto una finestra sulla sua vita fuori dal campo, svelando dettagli inediti sulla carriera e le passioni personali. In un’intervista con l’ex rugbista Agustín Creevy, la Joya ha raccontato l’impatto positivo del pilates sulla sua salute fisica e ha condiviso aneddoti sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo durante il periodo alla Juventus. Un'esperienza che ha definito unica e formativa. L’attaccante argentino ha anche parlato delle sfide personali legate all’imminente nascita della sua prima figlia con Oriana Sabatini, prevista per marzo, e della sua passione per la moda e il collezionismo. Tra i pezzi più preziosi della sua collezione di maglie spicca quella indossata dall’attuale presidente del Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Dybala e l'impatto del pilates nella sua vita

Dybala ha confessato che praticare pilates ha trasformato la sua vita quotidiana di atleta professionista, aiutandolo a superare fastidi ricorrenti e a raggiungere un adattamento muscolare fondamentale per il calcio moderno. "Negli ultimi anni ho fatto molto Pilates. Mi ha aiutato moltissimo a livello muscolare... Lavora sui muscoli profondi che non vengono mai allenati in una sessione di allenamento". Ha dunque aggiunto: "Da quando ho iniziato, dalla seconda lezione in poi, non ho più sentito alcun dolore". Dybala ha sottolineato che, nelle competizioni di alto livello, "se non sei preparato, ti passano sopra. Sono tutte bestie, corrono come il vento".

Dybala ha smesso di mangiarsi le unghie

Dybala aspetta una figlia dalla moglie Oriana Sabatini: il parto è previsto l'11 marzo, lo stesso giorno del compleanno della suocera, l'attrice venezuelana Catherine Fulop. Il calciatore ha espresso ironicamente la sua preferenza: "Le ho già detto che spero che nasca il 10". Ha dunque svelato che mantiene una routine fissa: di solito si alza alle 7:30, anche se nei giorni liberi si concede di dormire fino alle 9 o alle 10. Uno dei momenti più intimi della conversazione è stato quando ha parlato di una vecchia abitudine che ha dovuto abbandonare dopo che Oriana gliel'ha chiesto: "Se continui a mangiarti le unghie, non possiamo sposarci. Guardale", lo ha avvertito. Dybala ha ammesso: "Non l'ho mai più fatto, ma è una cosa mentale... Mi mangiavo le unghie tutti i giorni, era orribile. E ora zero".

Dybala e il retroscena su Cristiano Ronaldo

Il periodo con Cristiano Ronaldo alla Juventus ha lasciato un segno profondo nella sua visione del calcio professionistico. Dybala ha definito il campione portoghese un leader rigoroso e meticoloso: "Era molto professionale nell'assistenza, nella routine; non cambiava nulla. Arrivava esattamente all'ora prevista, alle 8 o alle 9 del mattino". Nello spogliatoio, il portoghese esercitava la sua influenza con naturalezza e sicurezza. "Giocatori come lui hanno una presenza sia dentro che fuori dal campo. Prendeva palla e puntava alla porta... Odiava perdere in qualsiasi situazione, anche in allenamento", ha raccontato Paulo, sottolineando la forza mentale di Cristiano. Paulo ha poi portato alla luce un aneddoto sulla passione di CR7 per il mate, popolare bevanda sudamericana: "Aveva un thermos peruviano, una grande zucca per il mate. Mi faceva ridere e lo prendevo in giro", ha confidato per poi ribadire che, al di fuori degli allenamenti, Ronaldo ha saputo mantenere un rapporto piacevole con i suoi compagni di squadra, partecipando attivamente alle riunioni e condividendo le conversazioni quotidiane. E facendo un paragone tra Cristiano e Leo Messi ha rimarcato: "Sono due bestie psicologicamente".

Dybala, la passione per la moda e Dolce & Gabbana

Durante l'intervista Dybala si è descritto come un appassionato di moda, tanto da avvalersi anche di un consulente d'immagine per migliorare il proprio stile. Tra i suoi look preferiti quelli oversize. Ha poi ricordato quando ha sfilato per Dolce & Gabbana: "Ero lì come ospite e Stefano Gabbana mi ha detto: 'Perché non sfili tu in passerella?'... Mi hanno fatto chiudere la sfilata; indossavo un abito".