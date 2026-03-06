Dybala papà, la rivelazione della suocera: "Cerco di mordermi la lingua"

Sono giorni intensi per Paulo Dybala . Lo scorso 2 marzo è nata la figlia Gia , frutto dell'amore che dal 2018 lega il calciatore a Oriana Sabatini. Per l'occasione tutta la famiglia della moglie di Dybala si è momentaneamente trasferita in Italia, a Roma. Da Buenos Aires sono arrivati i suoceri di Paulo - gli attori Catherine Fulop e Ova Sabatini - e la cognata Tiziana Sabatini, che lavora come graphic designer. E proprio la madre di Oriana ha fatto pubblicamente delle rivelazioni interessanti.

Com'è Dybala papà, le parole della suocera

"Stanno benissimo, sia Paulo che Ori. E Paulo è così bello, un padre così bravo. È attento a tutto", ha raccontato la suocera di Dybala al programma TeleShow. Catherine Fulop è molto popolare in Argentina, così come suo marito Ova e sua figlia Oriana. "Cerco di mordermi la lingua per non commentare nulla, la lascio portare in braccio come fanno, li lascio crescere la loro bambina. E loro la portano in braccio, le cambiano il pannolino, fanno tutto. E noi siamo solo spettatori, che si godono la scena", ha aggiunto nonna Catherine. Ma a chi assomiglia la piccola Gia? "È come se tenessi di nuovo Ori tra le braccia, lo giuro. Assomiglia tantissimo a Ori, ha il suo naso, la bocca è un po' rivolta verso il basso, proprio come quando era una bambina. È bellissima. Dio la benedica", ha assicurato l'attrice.

Le contrazioni di Oriana Sabatini all'Olimpico

Il parto di Oriana Sabatini è avvenuto con qualche giorno di anticipo: l'artista ha iniziato ad avere le contrazioni mentre era all'Olimpico con tutta la sua famiglia a vedere Roma-Juventus. "Stavamo guardando la partita e quando la Roma ha segnato il terzo gol, Ori ha iniziato a urlare e a saltare insieme alle sue due amiche venute da Buenos Aires e a sua sorella Titi", ha raccontato Cathy. "Ori ha iniziato ad avere le contrazioni dopo quel terzo gol, circa ogni cinque minuti, e facevano male, ma non un dolore intenso. Ha detto: 'Okay, andiamo a casa, vado in bagno, mi rilasso'. Ma le contrazioni hanno iniziato a farsi più intense e sempre più frequenti". Una volta tornata a casa dopo la partita ha però deciso con Paulo di recarsi in ospedale. La coppia è stata successivamente raggiunta dalla famiglia Sabatini, dalle amiche di Oriana e dal manager di Dybala. Gia è nata al Policlinico Gemelli alle 8.59.