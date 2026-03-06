Dybala si ferma, l'esito dell'intervento: quanto dovrà stare fuori

Brutte notizie in casa Roma legate alla condizione di Paulo Dybala , che si è sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio . Nonostante le tante ecografie e risonanze, il dolore continuava a bloccare la Joya e si è deciso, dunque, di intervenire dall'interno per scoprire l'entità del problema. La visita in artroscopia è iniziata verso le ore 13 a Villa Stuart e, dopo alcune ore, sono arrivati i primi responsi, purtroppo negativi .

Dybala si ferma: ecco quanto dovrà stare fuori

L'operazione ha infatti confermato la lesione del menisco esterno sinistro, uno degli scenari che si sperava di poter evitare. Significa, infatti, uno stop di almeno 45 giorni per Dybala, da poco diventato papà. Uno stop pesante per l'argentino, che sarà costretto ad unpercorso riabilitativo di circa 5 settimane. Tutti gli altri esami diagnostici precedenti, tra ecografie e risonanze, non avevano evidenziato patologie. L'intervento in artroscopia ha invece dato uno degli esiti peggiori. Queste le parole del Professor Mariani, che ha operato il ginocchio di Dybala: "L'intervento è stato deciso dopo un consulto, la prima diagnosi è stata quella di una lesione meniscale a cui però non si associavano chiari segni dalle risonanze, quindi c'erano dubbi e perplessità. Abbiamo rilevato una rottura del menisco esterno, i tempi di recupero sono di 45 giorno in area ortopedica. Ma il ritorno in campo verrà deciso dallo staff medico della Roma, dai preparatori e, infine, dal mister".

Dybala ko, tutte le partite che salterà tra Serie A e Europa League

Gasperini e la Roma dovranno fare a meno di Dybala per più di un mese. La Joya salterà, dunque, numerose partite fondamentali per la stagione giallorossa. Genoa (8 marzo), la doppia sfida contro il Bologna agli ottavi di Europa League (12 e 19 marzo), Como (15 marzo) e Lecce (22 marzo) sono le partite che salterà prima della pausa nazionali. Dybala sarà molto probabilmente assente anche per il big match contro l'Inter (5 aprile) e per la sfida contro il Pisa (12 aprile), più gli eventuali quarti di finale di Europa League (9 aprile e 16 aprile). Da valutare il suo recupero in tempo per l'Atalanta (19 aprile), che potrebbe rappresentare la partita del suo ritorno in campo.

Dybala infortunato: il futuro con la Roma è sempre più incerto

Dopo questo ennesimo periodo di stop (quest'anno ha già saltato 14 partite) il futuro di Dybala alla Roma sembra sempre più incerto. Il contratto dell'argentino è in scadenza a giugno, e un periodo fermo così lungo aumenta solo i dubbi sulla sua permanenza. La speranza è quella che Dybala rientri in piene forze per il finale di stagione, aiutando la Roma di Gasperini nelle ultime e decisive partite.