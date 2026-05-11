Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 11 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala, tra forzature e timori, vorrebbe restare

Il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsRomaDybala

Paulo vorrebbe restare alla Roma tagliandosi l'ingaggio: ieri ha forzato la mano per il timore di non poter salutare degnamente il suo pubblico all'Olimpico. 

Gasperini vorrebbe tenerlo, ma non si possono pretendere accelerazioni in questa fase della società: molto cambierà e in meno di sei giorni non è semplice discutere un rinnovo così particolare.

Dybala ha dato meno di quello che avrebbe voluto e potuto per via dei troppi infortuni. Ma quando lui scende in campo il calcio ritrova l'eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Dybala

Da non perdere

Roma, segnali di speranza tra presente e futuroMoviola Parma-Roma, è il solito Chiffi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS