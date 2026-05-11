Dybala, tra forzature e timori, vorrebbe restare

Paulo vorrebbe restare alla Roma tagliandosi l'ingaggio : ieri ha forzato la mano per il timore di non poter salutare degnamente il suo pubblico all'Olimpico.

Gasperini vorrebbe tenerlo, ma non si possono pretendere accelerazioni in questa fase della società: molto cambierà e in meno di sei giorni non è semplice discutere un rinnovo così particolare.

Dybala ha dato meno di quello che avrebbe voluto e potuto per via dei troppi infortuni. Ma quando lui scende in campo il calcio ritrova l'eccellenza.