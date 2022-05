Salernitana, Bonazzoli e una rovesciata per cambiare tutto

SALERNO - Finalmente in doppia cifra. Una stagione così, Federico Bonazzoli non avrebbe potuto immaginarla. In serie A non aveva mai segnato tanto (si era fermato a 6 reti con la Sampdoria nella stagione 2019/2020) e in assoluto il suo bottino personale non era mai stato così pingue: 10 gol in campionato fin qui e 2 in Coppa Italia (col Padova in B era arrivato a quota 8 – con 3 assist – nella stagione 2018/2019). Dunque, non c’è alcun dubbio: per il Pistolero questo è il periodo migliore della carriera.

Bonazzoli, la svolta Sabato l’ex Toro festeggerà il 25° compleanno. Insomma, nel pieno della maturità calcistica e personale, prova a dare una svolta alla sua carriera. Troppi alti e bassi in tutti questi anni, troppe aspettative con cui da sempre ha dovuto convivere. Ed anche troppi prestiti per l’attaccante scuola Inter, che Mazzarri fece esordire in A contro il Chievo il 18 maggio 2014 ad appena 17 anni. Alla Sampdoria, il club che detiene la proprietà del suo cartellino, è legato per altri due anni, ma il trasferimento in prestito alla Salernitana è avvenuto con il diritto di riscatto (fissato a quasi 3 milioni) e con il controriscatto a favore della Samp. Lo scorso gennaio c’era stata qualche voce su una sua possibile partenza, ma lui è rimasto. E i fatti gli hanno dato ragione.