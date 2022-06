Salernitana, in ritiro amichevoli con Galatasaray, Schalke e Rayo

SALERNO - La prossima stagione della Salernitana partirà il primo luglio. I giocatori sono infatti attesi a Salerno per il 30 giugno e, a partire dal giorno successivo fino al 3 luglio, scatteranno visite mediche e test atletici. Poi, a partire dal 4 luglio, la squadra sarà in Austria, nel ritiro di Jenbach, fino al 20 luglio. . La squadra si ritroverà successivamente il 23 luglio nuovamente a Jenbach dove svolgerà l’ultima fase di preparazione fino al 29 luglio per poi fare ritorno in città. Già definite le amichevoli (5) in programma nel corso del ritiro austriaco.