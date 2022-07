La Salernitana è già una furia: Kristoffersen e D’Andrea scatenati

Nove gol della Salernitana ai dilettanti dello Jenbach nella prima uscita stagionale dei granata. In evidenza Kristoffersen e D’Andrea, con una tripletta a testa. Simy segna il primo gol, ma ne sbaglia un altro. Bene Mazzocchi. Nicola non utilizza Botheim, arrivato da poco, ed attende Lovato, Pirola, Lassana Coulibaly e Veseli, che domani saranno in Austria.