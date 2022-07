Salernitana, Sepe: "Stiamo formando un grande gruppo"

KITZBUHEL (AUSTRIA) - “Oggi abbiamo fatto un buon test contro una squadra forte e molto fisica che poteva metterci in difficoltà. Abbiamo giocato abbastanza bene e credo che il pareggio sia giusto. Siamo un gruppo forte, stanno arrivando giocatori molto bravi e insieme dobbiamo dare il massimo. Stiamo provando a lavorare molto sulla costruzione dal basso e sono sicuro che possiamo migliorare ancora”. Lo ha dichiarato il portiere della Salernitana, Luigi Sepe, al termine della gara amichevole contro l'Hoffenheim: “L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di molto bello ma ora sta per cominciare una nuova stagione e dobbiamo soltanto pensare a fare bene. Dobbiamo arrivare pronti alla Coppa Italia per passare il turno. Sarà una bella lotta per la salvezza, noi ci siamo e ce la giocheremo fino alla fine per cercare di arrivare all’obiettivo soffrendo un po’ di meno rispetto allo scorso anno. Il ritiro è duro, lavoriamo sempre al massimo, il mister ci carica in continuazione. Stiamo sfruttando qualsiasi momento per formare un grande gruppo”.