Salernitana, per i gol fiducia in Boulaye Dia: con la Sampdoria dal 1'

SALERNO - Lavori in corso per cercare la via del gol. In casa Salernitana si studia un piano per segnare la prima rete in questo campionato. Davide Nicola è deciso a puntare su Boulaye Dia dal primo minuto in vista della sfida all'Arechi con la Sampdoria, in programma domenica. L'attaccante franco-senegalese andrà a comporre dunque con Bonazzoli la il duo d'attacco dei granata. Ovviamente si attendono sviluppi anche dal mercato, a pochi giorni dalla chiusura. Intanto sono tornati in gruppo Lassana Coulibaly e Kastanos. Dunque più soluzioni per Nicola nella linea mediana. Ma è in attacco che si concentrano i buoni propositi del club granata. Fiducia in Dia per trovare la via del gol.