Salernitana, Nicola: "Gol annullato? Bonucci interviene, è fuorigioco"

TORINO - La Salernitana pareggia 2-2 contro la Juventus all'Allianz Stadium. Al termine del match, è intervenuto Queste le parole del tecnico dei granata, Davide Nicola, ai microfoni di DAZN: "Siamo soddisfatti della prestazione, ci sarebe dispiaciuto non portare a casa nulla. Fortunatamente il Var insieme alla bravura degli arbitri dà credibilità a questo gioco. Gol annullato? Bonucci è intervenuto per prendere la palla, a quel punto è fuorigioco. Siamo stati abili in alcune ripartenze, siam venuti fin qui per proporre il nostro gioco. Dobbiamo crescere in diversi aspetti come nel caso di alcuni scivolamenti. In quel momento abbiamo abbassato il baricentro e abbiamo sofferto il livello di giocatori come Vlahovic. Questo è l'aspetto sul quale dobbiamo crescere. Dobbiamo essere ambiziosi e conservare l'umiltà per crescere". Continua Nicola: "Credo che in Serie A sia difficile poter pensare di fare risultato senza produrre gioco, a lungo andare la qualità dei giocatori è alto e quindi anche se ti difendi con ordine poi l'episodio è sempre dietro l'angolo. Noi vogliamo produrre un gioco aggressivo anche se sappiamo che abbiamo dinamiche da migliorare. Non faccio voli pindarici, questa è la strada per raggiungere 'obiettivo che ci siamo prefissati. Dobbiamo avere sempre fame, non sentirci appagati. Abbiamo scelto giocatori che per caratteristiche ci consentano di fare un certo tipo di calcio, un gioco aggressivo e propositvo". Su Daniliuc e Piatek: "Sono contento di Daniliuc e Piatek alla prima gara effettiva da titolari. Sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni. Aspettiamo altri giocatori che dovranno crescere, abbiamo bisogno di tutto il gruppo al top".