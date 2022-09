Salernitana, Fimmanò: "Manca un rigore su Piatek, risultato va accettato"

NAPOLI - L'avvocato della Salernitana, Francesco Fimmanò, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per commentare i fatti accaduti in campo in Juventus-Salernitana finita 2-2. Queste le sue parole: "I risultati del campo vanno accettati. Ieri è stato un grande spettacolo. Il calcio è un settore legato allo spettacolo e questo non va dimenticato. Per noi non è una sorpresa il risultato di Torino, siamo consci delle nostre possibilità. Con rammarico sono uscito anche contro Roma, Udinese ed Empoli. Potremmo avere 6-7 punti in più per il nostro atteggiamento. Guardiamo al futuro puntando sulla bontà del nostro progetto". L'avvocato Fimmanò continua: "Rigiocare con la Juve? Accetterei volentieri (ride ndr) pur di rivedere in campo questa Salernitana. I risultati come detto vanno accettati. Su Piatek manca un rigore ma non sarebbe giusto parlarne e mortificare lo spettacolo di ieri. Non è nel nostro stile commentare la questione di centimetri Bonucci-Candreva. Gli episodi arbitrali fanno parte del calcio. I tifosi della Salernitana? Sugli spalti c'erano quasi più tifosi nostri, molti vuoti all'Allianz Stadium".