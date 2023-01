Salernitana, Piatek: "È una fake news..."

La Salernitana non sta attraversando un buon momento. Dopo la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta è arrivato l'esonero ufficiale di Davide Nicola e la società valuta diversi profili per il nome del nuovo allenatore. Tra questi è stato sondato l'ex tecnico del Napoli, Rafa Benitez. Proprio gli azzurri, sabato pomeriggio all'Arechi, saranno i prossimi avversari dei granata che vivono queste ore tra il dispiacere per la sconfitta di Bergamo e qualche voce da smentire. Una è stata resa pubblica da Krzysztof Piatek.