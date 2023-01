Infortunio Gyomber, la nota della Salernitana sulle condizioni del difensore

SALERNO - Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda l'infortunio occorso a Norbert Gyomber, difensore della Salernitana costretto ad uscire al 16' del primo tempo nel derby perso in casa contro il Napoli. Il club campano, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, comunica che "gli esami diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Norbert Gyomber presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una contrattura muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. L'atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo ed effettuerà un nuovo controllo radiologico tra sette giorni".