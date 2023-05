Dia da record, è nella storia della Salernitana. Ecco perché

SALERNO - I tifosi della Salernitana sono pazzi di Boulaye Dia, e lui non vuole proprio smettere di segnare. Dopo il gol che ha beffato il Napoli, l'attaccante senegalese ha portato avanti la squadra di Paulo Sousa all'Arechi contro la Fiorentina al 10' del primo tempo (al 36' il pareggio di Nico Gonzalez). Con il gol messo a segno contro i viola, Dia è diventato il miglior marcatore del club granata in Serie A in una singola stagione con 13 reti. Il numero 29 della Salernitana ha superato dunque Di Vaio (12 reti in A nella stagione 1998-99).