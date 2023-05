Salernitana già salva prima della Roma: il messaggio di Iervolino

SALERNO - Sicuramente non verrà nella Capitale in gita, ma di certo un po' di pressione in meno la avvertirà la Salernitana, che a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma ha potuto festeggiare la salvezza senza giocare . A garantire l'aritmetica certezza ai campani il ko del Verona sin casa dell'Atalanta , che mette al sicuro la squadra di Paulo Sousa e consente al club di festeggiare sui social.

Festa Salernitana a due giorni dalla Roma

"Con tre partite ancora da giocare la Salernitana, e tutti i tifosi salernitani, possono festeggiare un'altra storica salvezza nella massima serie del campionato italiano di calcio - scrive in un post Danilo Iervolino -. A loro la nostra infinita gratitudine per il grande risultato raggiunto. Un grazie di cuore al nostro mister Sousa - sottolinea il patron - che ha saputo dare energia e fiducia ai nostri ragazzi, al nostro direttore De Sanctis per le sue straordinarie e coraggiose intuizioni, al nostro ad Maurizio Milan che con eleganza e caparbietà gestisce le attività della nostra società, a tutti i collaboratori, ed infine ai nostri Tifosi che sono l'orgoglio e la forza di questa squadra. Grazie a tutti, il sogno continua. Avanti Tutta!". Un futuro ancora in A dunque per la Salernita, che intanto si prepara a sfidare la Roma di Mourinho prossima finalista di Europa League.