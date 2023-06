Salernitana, De Sanctis convinto: "Il progetto continua con Paulo Sousa"

SALERNO - Conferenza stampa di fine stagione in casa Salernitana . Il direttore sportivo del club granata, Morgan De Sanctis , ha toccato vari temi riguardanti la Salernitana. In primis la questione relativa alla conferma dell'allenatore, Paulo Sousa .

Le parole di De Sanctis sul futuro di Paulo Sousa

Il progetto Salernitana continuerà con Paulo Sousa in panchina. Questa la convinzione del ds De Sanctis in conferenza stampa: "Sousa a febbraio ha accettato la nostra sfida. Nell'accordo contrattuale è prevista un’opzione unilaterale di rinnovo da parte della Salernitana, che è stata esercitata. Al contempo all'allenatore è concesso un piccolo spazio per avere il diritto di decidere se continuare con noi o meno. Con l'allenatore c'è un allineamento ed una condivisione dei programmi al 100%. Sono convinto che continueremo con Sousa”.