Caos Dia-Salernitana: Iervolino invoca la benedizione di San Matteo!

Quando la situazione si fa disperata, non resta che chiedere un aiuto dall'alto. Danilo Iervolino per la sua Salernitana sta facendo anche questo: invocare la benedizione di San Matteo, il patrone di Salerno. Il presidente, intervistato a margine del Solenne Pontificale di San Matteo, patrono della città, a cui ha partecipato con l’ad Milan, Giorgio Furlani ha ammesso senza troppi giri di parole: "Non voglio essere blasfemo, però San Matteo ci deve guardare dall’alto. Ci sono due partite importanti. Il Frosinone è una diretta concorrente, ha raccolto tanti punti fin qui. Noi non siamo partiti bene, ma ci impegneremo. Ho sentito Sousa, la squadra si è allenata in modo scrupoloso, è fiducioso. Abbiamo giocato appena quattro partite, nessun allarmismo. A Lecce abbiamo fatto male, con il Torino gli episodi sono stati condizionanti. Ora ci sono Frosinone ed Empoli, dopo nove partite tireremo le somme. Questa sarà una gara spartiacque".