Paulo Sousa vicino all'esonero, tutti i nomi per la panchina della Salernitana

Sono ore tese, caldissime in casa Salernitana. Il malcontento dei tifosi monta dopo la sconfitta di Monza. E il presidente Iervolino è molto turbato per l’avvio shock in campionato: solo 3 punti in 8 giornate e neppure una vittoria. Sotto esame a questo punto è la posizione dell’allenatore Paulo Sousa, che ha molti alibi per la falsa partenza a cominciare dal caso Dia ma non è riuscito a scuotere la squadra.