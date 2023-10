Pippo Inzaghi: "La Salernitana darà l'anima". Rivivi la diretta

SALERNO - Giornata importante in casa Salernitana . Al centro sportivo Mary Rosy è stato presentato il nuovo tecnico Filippo Inzaghi . L'ex Reggina, come noto, subentra all' esonerato Paulo Sousa . Erano presenti anche il presidente Danilo Iervolino e il ds Morgan De Sanctis , che hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala.

Inzaghi: "Tenetevi stretta questa società"

"Se mi preoccupasse qualcosa non sarei qua. I risultati arrivano col lavoro e occorre pazienza. A me spaventano di più i giornalisti. In questo momento abbiamo bisogno di aiuto. Io vengo da un’esperienza particolare, da ultimo arrivato lancio un appello: tenetevele strette queste società, un giorno le rimpiangerete".

De Sanctis: "Sul mercato ci è sfuggito solo un difensore mancino"

"Abbiamo 24 calciatori di movimento, anche Simy è disponibile. La rosa, per come è stata costruita, ha soltanto mancato l'obiettivo di un difensore di piede sinistro che potesse agire anche da quinto. Nelle uscite in difesa non siamo riusciti a muoverci come volevamo, ma con Sousa abbiamo visto che Kastanos può agire a destra e Mazzocchi a sinistra".

De Sancits: "Martegani? Ha qualità, mi aspetto di più dallo zoccolo duro"

"Martegani? Come tutti gli altri giovani che sono arrivati ha confermato quello che abbiamo pensato prima dell’acquisto. Siccome è stato cambiato poco, chi deve dare di più sono lo zoccolo duro di 19 giocatori rimasti dall’anno scorso che doveva e può ancora accompagnare il percorso dei nuovi”.

Inzaghi: "Conterà allenarsi bene"

"Devo ancora fare il programma, però vi dico che in Inghilterra, nella sosta, danno una settimana libera. Dobbiamo uscire dalla credenza che facciamo otto allenamenti al giorno e il problema si risolve. Potrei fare doppia quotidianamente, ma sbaglierei. Le cose vanno fatte con una logica. Quello che conta sarà lavorare bene".

Inzaghi: "Chi non corre non gioca"

"La difesa? I numeri in questo momento non voglio commentarli, spetterà a me individuare le mosse giuste da fare. La Salernitana secondo me può giocare a 4 o a 5 dietro, con due attaccanti o con due trequartisti e una punta, ci sono tante valide alternative, sono solito individuare i giocatori di cui non posso fare a meno e poi metterli nel posto giusto. Sarò pratico e cercherò di esserlo il più possibile. Per me chi non corre sta fuori".

De Sanctis: "Abbiamo l'esigenza di svoltare per il bene della Salernitana"

"Ieri col presidente ho usato la parola frustrazione. Per un dirigente è importante rivivere e ricontestualizzare il motivo delle scelte. Questo sentimento è durato poco perchè di fronte a noi abbiamo l’obiettivo e l’esigenza di svoltare e ripartire, il bene assoluto della Salernitana è la salvezza. Ringrazio Sousa e il suo staff per quello che hanno dato alla Salernitana”.

Iervolino: "Dia? Voleva una big ma è tutto rientrato"

"Dia? Sembra che io voglia nascondere delle cose. Il giocatore, dopo aver fatto il terzo cannoniere di Serie A avrebbe gradito andare in un grande club. La gestione evidentemente di questo malessere, per sue legittime aspettative, ma è un nostro tesserato e ha portato a qualche mal di pancia. Poi è subentrato un infortunio, alcuni hanno ipotizzato un finto infortunio, ora è rientrato tutto. Questo deve far pensare e quanto sia difficile portare calciatori qui, abbiamo dovuto strapagare tanti giocatori per costruire una squadra credibile".

Iervolino: "Manca un dg? C'è già gente importante"

"Mi addosso una responsabilità, anzi tutte. Ma un presidente che compra il terzo capocannoniere, mantiene la struttura, ha un allenatore internazionale, non ha mai il broncio, porta professionalità, ha un amministratore straordinario come Milan e un direttore prima criticato e poi beatificato che altro può fare? Poi c'è il rettangolo di gioco, se perdi le colpe vanno a cascata al mister, al ds, al patron. Ce l'ho messa tutta, non mi sembra che abbiamo peggiorato la storia della Salernitana".



Inzaghi: "Problema infortunati? Ci confronteremo..."

"Amo fare i ritiri proprio per avere sempre un quadro chiaro e controllare tutto. A me piace lavorare molto e devo stare attento a tutto. Qualche problema fisico c'è stato e col direttore ne ho parlato. Stimo molto Morgan De Sanctis, è stato un mio compagno di squadra e sono qui anche grazie a lui. E' una persona perbene, che ama questo lavoro e sarà un piacere confrontarmi".

Inzaghi:"Perchè Salerno? Aspettavo l'occasione giusta"

"Perchè Salerno? Mi hanno detto chi te l’ha fatto fare. Ho convinto io il presidente perché non conta la categoria ma volevo l’occasione giusta. Darò tutto me stesso e spero di trasmettere serietà, impegno, voglia di lavorare e rialzarci dopo le sconfitte. Poi serve aggiornarsi, cambiare: ho visto allenatori vincere le Champions e poi essere esonerati. A volte serve fare meno danni possibili e togliere alibi ai calciatori. Sono stato dove mancava tutto e abbiamo tolto alibi, qui abbiamo tutto".

Inzaghi: "Dia? Deve fare almeno 15 gol..."

"Per me Dia è una prima punta, ma può giocare anche con un'altra punta o un trequartista. E' un calciatore che va recuperato, ci deve fare 15 gol altrimenti non portiamo a casa le penne".

Inzaghi: "Voglio riportare entusiasmo e convinzione"

"Ho detto al presidente e al direttore che non esiste uno schema che fa vincere le partite. Ho vinto e sono stato esonerato col 4-3-3 e col 3-5-2. Sono numeri. A me interessa riportare entusiasmo e convinzione, i giocatori si devono divertire. Non è con i nomi che ci salviamo. Oggi non posso fare promesse di alcun genere. Se diranno che non lottiamo andrò a casa. Non so se giocheremo bene o male, sfido chiunque ad affermare il contrario. Però dobbiamo essere bravi a far punti, è questo che fa grande una squadra".

Iervolino: "Perchè Inzaghi? Bel gioco e praticità posso andare di pari passo"

"Volevo fare un casting, stavolta ci siamo fermati al primo allenatore che è Inzaghi, dopo averci parlato. Abbiamo parlato del potenziale della squadra che, a mio avviso, può fare un gioco spettacolare e proporre diversi moduli. Allo stesso tempo dobbiamo essere speculativi per portare a casa il risultato. Bel gioco e praticità possono camminare di pari passo".

Inzaghi: "Ero stanco di riposarmi. Non vedo l'ora di iniziare"

"Ringrazio tutte le persone che mi hanno contattato, è un qualcosa di travolgente. Ero stanco di riposarmi, non ne potevo più. Guardavo il telefono ogni momento e aspettavo la chiamata di gente come Iervolino e come De Sanctis. Io e il mio staff possiamo tornare a lavorare come ci piace, quando ci hanno messo in condizione i risultati sono arrivati. Faccio un grande in bocca al lupo a Paulo Sousa che ha fatto molto bene. Il mio obiettivo sarà valorizzare questi giocatori e arrivare alla salvezza".

Inzaghi: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti"

Le prime parole di Pippo Inzaghi: "Abbiamo bisogno di voi, se la Salernitana retrocede retrocediamo tutti. Io ho le spalle larghe per raccogliere le critiche. L'ho detto anche al presidente. Voglio che la gente ci apprezzi per quello che faremo in campo. Aiutate i nostri giocatori, non parlo della tifoseria perché è la cosa che mi ha spinto ad accettare. Quando venivo a giocare qui quello che mi colpiva è che nel riscaldamento non riuscivo nemmeno a parlare con un compagno. Quando ero giovane andavo in Curva e so cosa significa vivere una passione".

Iervolino: "Inesatto dire che non abbiamo fatto mercato"

"Vi prego di non scrivere più che la Salernitana non ha fatto mercato. Abbiamo comprato il terzo marcatore della serie A, che dovevamo fare di più? Non era nostro. Poi c'è la fandonia del paracadute. Chi mastica di finanza non può dire queste cose. Per me sarebbe un fallimento economico e personale. Mi hanno detto di non mantenere le promesse: forse vi ho abituato troppo bene con la mia euforia eccessiva, le mie parole si sono trasformate in qualcosa di più e in aspettative straordinarie. Ho parlato di salvezza e più che comprare il terzo marcatore, il capitano dell'under21 e non vendere nessuno non potevo fare".

Iervolino: "Grazie Paulo Sousa, ma contano i risultati"

"Sarebbe da ingrato non ringraziare Sousa, non entrerò nella polemica che si era proposto al Napoli, che ha dichiarato che avevamo giocatori sconosciuti e che ha delegittimato me, la società e la squadra. È evidente che per me la cosa più importante è il risultato sul rettangolo di gioco. Sousa non è più l'allenatore della Salernitana perché non avevamo i risultati sperati".

Iervolino: "Ci siamo rinforzati ma la squadra non ha carattere"

Le parole di apertura del presidente Iervolino: "È giusto dare massima trasparenza a questa conferenza. Vogliamo presentare non solo Pippo Inzaghi ma vorrei fare la fotografia del momento. Abbiamo incassato 17 reti in 8 partite, abbiamo investito 20 milioni per Dia e Pirola. Poi abbiamo acquistato giocatori. Ripeto, la squadra si è rinforzata rispetto all'anno precedente, sta rendendo meno e non ha il carattere dell'anno scorso, non è performante. Ne discuteremo. Abbiamo solo comprato e non venduto, siamo la decima squadra per salari. Abbiamo speso circa 65 milioni, per mantenere questa rosa ne serviranno altri 20".

Dopo la presentazione subito in campo per l'allenamento

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Filippo Inzaghi dirigerà il primo allenamento. In questi primi giorni dovrà fare a meno dei nazionali (Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Kastanos, Dia, Pirola, Legowski e Sfait) mentre dovrebbe tornare a disposizione l'attaccante nigeriano Ikwuemesi.

Inzaghi e l'Arechi nel suo destino...

L'Arechi era da tempo nel destino di Pippo Inzaghi. A novembre '98, anno in cui la squadra granata aveva ritrovato la serie A a distanza di 50 anni dall'ultima partecipazione, Inzaghi a Salerno siglò la prima doppietta in azzurro contro la Spagna. Qualche settimana dopo, nel vecchio Delle Alpi di Torino, l'attaccante segnò una tripletta alla Salernitana di Delio Rossi con la maglia della Juventus. A settembre 2019, poi, Inzaghi espugnò da allanatore l'Arechi (0-2) nel derby tra la Salernitana ed il Benevento.

Subito scontro diretto con Ranieri

Dovrà subito fare i conti con la voglia di tornare ad allenare in serie A di Pippo Inzaghi. Il tecnico all'esordio, avrà infatti l'ostacolo Cagliari da superare all'Arechi. Da una parte l’allenatore più esperto, dall’altra un allievo che ha fatto tanta strada e ora è tornato in serie A dopo averci riportato il Benevento nel 2020.

Lo staff di Pippo Inzaghi

Lo staff sarà quello di sempre: D’Angelo il vice, i professori Alimonta e Cominotti i preparatori, Simone Baggio il match analyst. Restano Rampulla (compagno di squadra di Inzaghi alla Juve per 4 anni) e tutti gli altri non legati a Sousa.

Paulo Sousa, esonero inevitabile

Ieri, in tarda mattinata, la fumata bianca. La decisione era quasi inevitabile. Sousa stava dando la netta sensazione di non riuscire più a farsi seguire dalla squadra. La formazione schierata a Monza, cambiando di nuovo assetto, e la prova dei campani hanno minato definitivamente il rapporto fiduciario tra lui e la Salernitana. Uno sparuto gruppo di giocatori ha provato a difenderlo, ma ormai il presidente Iervolino aveva deciso di voltare pagina.

Pippo Inzaghi è arrivato a Salerno in mattinata

Inzaghi è arrivato questa mattina a Salerno. Ieri sera, viaggiando in treno, si è fermato a Roma, dove ha atteso il direttore sportivo De Sanctis (i due sono stati per due stagioni, dal 1997 al 1999, compagni di squadra nella Juve e poi successivamente in azzurro). Accordo fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza e premio finale se riuscirà a mantenere la categoria.

