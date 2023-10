Salernitana, esonerato Paulo Sousa. Filippo Inzaghi il nuovo allenatore

Salernitana, Inzaghi è il nuovo allenatore

Si tratta infatti di Filippo Inzaghi, reduce dall'esperienza sulla panchina della Reggina nella passata stagione, terminata con il 7° posto in classifica in Serie B nonostante la penalizzazione. Il presidente Iervolino spera di risollevare le sorti della squadra, al momento al penultimo posto e ancora con 0 vittorie all'attivo, con questo cambio in panchina.

Salernitana, Inzaghi in arrivo

Termina dunque l'avventura di Sousa in granata, con Pippo Inzaghi già in viaggio verso Salerno per prendere il suo posto. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra", questa la nota della società.