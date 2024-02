Pippo Inzaghi, attacco durissimo a Sabatini: "Chiede scusa, ma..."

SALERNO - Pippo Inzaghi non ci sta. Dopo l'esonero e le parole di Sabatini ("Mi scuso, non l'ho aiutato abbastanza"), l'ex allenatore della Salernitana ha risposto in maniera durissima al direttore sportivo granata. Il passaggio chiave della lettera scritta su Instagram è questo: "Ho sposato il progetto con trasparenza e quest’ultima è ciò che avrei voluto, soprattutto sul mercato che, a mio avviso è stato tardivo e non in linea. A poco servono oggi le frasi consolatorie del direttore Sabatini, anche perché non vedo il senso di chiedere scusa su un proprio errore e tagliare la testa ad un altro". Inzaghi, inoltre, ha confermato che "per due volte ho provato a scuotere l’ambiente dall’interno, paventando le mie dimissioni ma sono sempre stato persuaso a continuare perché infondo anche per me vale una sola frase: fino alla fine".