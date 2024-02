Salernitana, ufficiale l'esonero di Inzaghi: il comunicato del club

SALERNO - Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana: fatali all'allenatore piacentino non solo la sconfitta casalinga di venerdì sera contro l'Empoli nello scontro diretto per la salvezza ma soprattutto le cinque sconfitte nelle ultime sei partite disputate oltre all'ultimo posto in classifica, a sei lunghezze dall'Udinese quart'ultima.