Sampdoria, panchina a Stankovic: trovato l'accordo

Tre titoli con la Stella Rossa

Ex centrocampista di Lazio e Inter, Stankovic ha guidato la Stella Rossa dal dicembre 2019 all'estate scorsa, vincendo tre campionati consecutivi e dimettendosi poi ad agosto dopo l'eliminazione nei preliminari di Champions League, la terza di fila. In precedenza era stato vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese (nella stagione 2014-'15) prima di una breve esperienza nel settore giovanile dell'Inter (da novembre a dicembre 2019).

Allenamento con Tufano

Ora è pronto prendere in mano la Sampdoria che oggi, a due giorni dalla sconfitta di Marassi contro il Monza (fatale a Giampaolo) e in attesa dell'ufficializzazione del serbo, si è ritrovata a Bogliasco per il primo allenamento in vista della partita con il Bologna in programma sabato (8 ottobre) al Dall'Ara. La seduta, che si è svolta senza intemperanze da parte dei pochi tifosi presenti, è stata diretta dell'allenatore della Primavera blucerchiata Felice Tufano.