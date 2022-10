Panchina Samp, Ranieri si chiama fuori. Ferrero incontra Stankovic

ROMA - No, non sarà Ranieri l'erede di Giampaolo, esonerato, sulla panchina della Sampdoria. Claudio si chiama fuori. S'è sfilato l'ex tecnico del Leicester, non farà il bis con i blucerchiati dopo le frizioni avute con la società durante l'esperienza vissuta dal 2019 al 2021, quando guidò la squadra per due stagioni raggiungendo nel primo anno la salvezza e piazzando nel secondo la Samp al 9° posto. Ranieri andò via non per soldi ma per divergenze con la proprietà e ora per coerenza non vuole prendere in considerazione l'ipotesi del ritorno in blucerchiato, dato che ha capito che la società è la stessa. Nel frattempo Ferrero sta andando a Milano per incontrare Stankovic.