Cessione Sampdoria allo sceicco Al Thani: c'è il prezzo

GENOVA - La Sampdoria a Khaled Al Thani, è questo lo scenario che potrebbe concretizzarsi. Lo sceicco è fortemente interessato all'acquisizione della società blucerchiata e vorrebbe accelerare per concludere l'affare, come confermato anche in una lettera inoltrata da Al Thani tramite i propri uomini di fiducia in Europa: "Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l'acquisizione del club prima possibile", si legge nel comunicato dove si spiega che tutti i soggetti sono al lavoro e si ringrazia per la collaborazione il trustee Gianluca Vidal, che sta seguendo la trattativa. Manca però ancora il tassello-chiave, quello del bonifico da 40 milioni di euro, che decreterebbe il definitivo passaggio di consegne.