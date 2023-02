Paura per Ferrero, minacciato con pallottole: ecco come ha risposto ai tifosi

GENOVA - Sono giorni di bufera a Genova e non solo per il gelido vento che spazza la costa ligure nelle ultime ore. La tensione in casa Samp è salita alle stelle, con il timore del fallimento che ha scavalcato a destra la rassegnazione per una retrocessione che al momento pare inevitabile. Ad alimentare le folate, anche se con intento opposto, potrebbero essere le ultime dichiarazioni dell'ex presidente Massimo Ferrero .

"Io e Garrone minacciati. Basta pallottole, abbiamo paura"

Ferrero denuncia le intimadizioni subite negli ultimi anni e prende le parti di Riccardo Garrone, anche lui minacciato di morte: "Negli ultimi tre anni di pallottole a casa me ne sono arrivate già tre. In una busta c'era anche un messaggio che in cui mi minacciavano di uccidermi. L'ultima riguardava oltre me anche il dottor Garrone, che con la Samp ha perso tantissimi soldi e che si è sempre offerto di darci una mano, dopo aver salvato la Sampdoria circa 12 anni. Dovremmo dirgli grazie. Lui è doriano nelle vene. Ho denunciato tutto, addirittura dicono che se vado a Genova la Digos mi deve fermare, ma forse dovrebbe fermare questi violenti e non farli più entrare nello stadio. Ho i ragazzini, ho paura di andare in giro".

Una mano tesa ai tifosi: "Risolviamola in gradinata"

Dopo la denuncia, Ferrero torna sulla situazione della Samp e tende una mano ai tifosi: "La Sampdoria merita di restare in Serie A, per il suo straordinario allenatore Stankovic e per un gruppo di giocatori che ce la sta mettendo tutta. Ai tifosi dico, basta minacciarmi. Ho 70 anni, mi volete uccidere? Sono già un morto che cammina. Potrei venire a vedere una partita in gradinata, così se esco vivo significa che abbiamo fatto pace, altrimenti esco in barella come volete voi".