Sampdoria, Stankovic dopo la Roma: cosa ha detto sui cori razzisti

ROMA - La Roma festeggia all'Olimpico la vittoria per 3-0 ai danni della Sampdoria. Il tecnico dei blucerchiati, Dejan Stankovic, durante l'analisi della partita nel post-gara a Dazn, è tornato sui cori razzisti ricevuti dalla Curva Sud della Roma dopo le forti proteste per l'espulsione di Murillo: "Vi interessa solo questo episodio? Sono fiero di essere uno zingaro e lo sa anche Jose, non mi offendono se mi chiamano così. Lo ringrazio, non me ne sono reso conto in campo. Sono orgoglioso delle mie origini". Sulla partita: "Mi è dispiaciuto essere rimasti in dieci. Siamo riusciti a tenere bene il campo. Sapevamo che sarebbe stato difficile mettere in difficoltà la Roma, figurarsi in inferiorità numerica. Non voglio commentare episodi, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Il rammarico rimane, fino all'espulsione stavamo facendo la partita che volevamo perché non eravamo in grandissima difficoltà".