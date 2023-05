Sampdoria, Stankovic resta: fumata bianca dopo l'incontro col club

Subito in campo

Confronto e poi subito in campo, Stankovic ha guidato l'allenamento di questo pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per preparare il turno infrasettimanale con il Torino, in programma mercoledì al “Ferraris” (alle 18). Squadra divisa in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con la Fiorentina, allenamento completo per gli altri componenti della rosa. Domani, martedì, è in programma la rifinitura pomeridiana in vista della sfida con i granata.