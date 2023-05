Salvataggio Sampdoria, la dedica di Mancini a Vialli

Grande soddisfazione tra i tifosi doriani dopo la fumata bianca per il passaggio di proprietà della Sampdoria, che è passata da Massimo Ferrero ad Andrea Radrizzani, presidente anche del Leeds United in Inghilterra. Tra i primi a commentare l'operazione di salvataggio del club, è stato Roberto Mancini, ct azzurro ed ex capitano della Sampdoria.