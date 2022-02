Berardi, dopo l'Inter insulti sui social: la fidanzata denuncia tutto

"Dimenticati pure l'Inter, figlio di p******!". Domenico Berardi è stato travolto dagli insulti dopo la vittoria del suo Sassuolo a San Siro contro l'Inter. I nerazzurri sono crollati in casa sotto i colpi di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca ma è stato l'azzurro campione d'Europa a ricevere le peggiori offese sui social. Non ha avuto paura di denunciare Francesca Fantuzzi, futura moglie dell'attaccante neroverde, che tra le sue storie Instagram ha ricondiviso tutti i volgari messaggi ricevuti. "Gioca e fai meno il pagliaccio", si legge in uno commenti più "educati", mentre gli altri vanno da "Sei sempre a terra, simulatore di m****", fino a "Faccia di c****" e "Ti butti sempre a terra zingaro cogl****".. "Non ci facciamo mancare niente", ha commentato lady Berardi senza rinunciare a una punta di ironia, pubblicando nella didascalia alla storia social anche un'emoji divertita.