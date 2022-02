Inter-Sassuolo 0-2: a segno Raspadori e Scamacca, Dionisi sorprende Inzaghi

Con questa sconfitta l’Inter si ritrova a -2 dal Milan (con una partita in meno) e solamente un punto sopra al Napoli, impegnato domani a Cagliari.

Super Sassuolo

Inzaghi sceglie Darmian sulla fascia, Dumfries va in panchina. A centrocampo c’è Gagliardini. Davanti la coppia Lautaro Martinez-Sanchez, con Dzeko pronto ad entrare. Dionisi schiera un Sassuolo d’attacco con Berardi, Raspadori e Traore dietro a Scamacca.

Il Sassuolo comincia benissimo e all’8’ va in vantaggio. Berardi ruba il pallone a Calhanoglu, la palla finisce poi a Raspadori che lascia partire un destro forte ma centrale, Handanovic non è perfetto e gli ospiti possono esultare. L’Inter prova a reagire e qualche buona trama riesce a svilupparla, ma il Sassuolo è più in palla, anche fisicamente. E infatti trova anche il raddoppio al 27’. Ottimo cross in area di Traore, la difesa nerazzurra in bambola lascia saltare tutto solo Scamacca che di testa proprio non può sbagliare. Entra in partita anche Consigli: è decisivo su un colpo di testa di Skriniar. L’Inter alza il ritmo e comincia a mettere sotto pressione la difesa ospite. Però al 38’ il Sassuolo sfiora addirittura il tris: il sinistro a giro di Berardi si stampa sulla traversa ad Handanovic battuto. Il pericolo spaventa un po’ l’Inter e galvanizza ancora di più gli ospiti, che non rischiano più nulla nel finale di primo tempo.