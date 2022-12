Dionisi blinda Frattesi: "Si allena ancora con noi, per me è un giocatore del Sassuolo"

SASSUOLO - Al termine dell'amichevole persa per 1-0 contro l'Inter, il tecnico degli emiliani Dionisi si concede ai microfoni di Sky e non solo per giudicare la prestazione del suo Sassuolo. Il calciomercato infatti tiene banco e in particolare la posizione di Frattesi, manifesto oggetto del desiderio della Roma e dell'Inter, ma che l'ad neroverde Carnevali ha già ammesso essere nel mirino della Premier League.