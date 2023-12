Thorstvedt perde due denti, ma resta in campo in Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI - Due gol difficili da mandare giù e due denti persi. E' stata una giornata no per Thorstvedt, giocatore del Sassuolo che ha incassato una gomitata sulla bocca da parte di Sulemana del Cagliari. Il colpo è stato fortissimo. Il centrocampista, infatti, ha perso molto sangue e ha "salutato" due incisivi. Thorstvedt ha subito portato la mano alla bocca dopo la botta e poi è stato fatto uscire dal campo per le cure del caso.