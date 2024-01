Paura in Monza-Sassuolo: tifoso cade dagli spalti, match sospeso

Momenti di paura in Monza-Sassuolo , match delle 15 del 22° turno di Serie A . Verso il 65' la partita è stata infatti interrotta per la caduta di un tifoso dal parapetto del settore ospiti.

Monza-Sassuolo, paura per un tifoso

Dopo cinque minuti in cui il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni del tifoso del Sassuolo e favorire i soccorsi, la partita è regolarmente ripresa. Sembra infatti che l'uomo abbia riportato solo una forte contusione, che però inizialmente aveva generato grande paura sugli spalti dello U-Power Stadium e tra i calciatori in campo. Il tifoso era accovacciato alla ringhiera del settore del settore ospiti, prima di precipitare per tre metri. All'arrivo dei soccorsi era cosciente.