Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Matic: i dettagli

Nemanja Matic torna in Serie A ed è ufficilamente un nuovo giocatore del Sassuolo : ad annunciarlo la stessa società neroverde con un comunicato sui propri canali.

Matic al Sassuolo: il comunicato

Questa la nota ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nemanja Matić fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali".

Il passato alla Roma

Per il centrocampista serbo, come detto, è un ritorno nel campionato italiano: nella stagione 2022/23 ha infatti indossato la maglia della Roma, con la quale è arrivato fino alla finale di Europa League contro il Siviglia.