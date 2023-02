Spezia, i convocati per il Napoli: quante assenze per Gotti

Spezia, prima convocazione per Shomurodov

Lo Spezia di Luca Gotti, dopo aver messo in difficoltà il Napoli nell'1-0 dell'andata, sarà chiamato a fermare la capolista. Per farlo, come sottolineato anche in conferenza stampa, non potrà contare su ben 9 giocatori come Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho, assenti per infortunio. Presenti invece Raimonds Krollis ed Eldor Shomurodov, i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Di seguito la lista completa:

Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Reca, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi.

Centrocampisti: Beck, Bourabia, Esposito, Agudelo, Cipot, Pedicillo, Candelari.

Attaccanti: Verde, Shomurodov, Krollis, Maldini.