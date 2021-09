Torino, ecco Brekalo, Praet e Zima: "Qui per convincere Juric"

TORINO - Giornata di presentazione in casa di un Torino sù di giri per il 4-0 rifilato alla Salernitana. Il primo è Dennis Praet, trequartista ex Samp arrivato dal Leicester: "Appena arrivato sono partito per la nazionale, non avevo nemmeno fatto in tempo a conocere i compagni di squadra. Ho avuto modo di farlo in questi ultimi giorni, è un gruppo molto forte e unito": Lo ha dichiarato Dennis Praet, in occasione della propria conferenza stampa di presentazione al Torino, nuova avventura che segna il suo ritorno in Italia ("Sono due anni che non parlo italiano, ma voglio provarci comunque", ha dichiarato il belga). Sul proprio ruolo, Praet afferma di poter "fare sia il centrocampista che il trequartista. Nel Belgio giochiamo col 3-4-2-1 e in nazionale ho ricoperto entrambi i ruoli, sono flessibile e posso farlo". Primo impatto con il nuovo tecnico: "Juric è un allenatore molto bravo, ama un calcio offensivo con pressing alto. Sono aspetti che mi piacciono. Ho parlato con Linetty prima di venire, mi ha spiegato il gioco del mister e mi piace molto. Linetty? Siamo amici e ci siamo tenuti sempre in contatto. Quando il Torino mi ha cercato l'ho chiamato, l'ho sentito positivo per la stagione, mi ha detto che la squadra è forte.Il Torino è una grande squadra - prosegue il belga - Quando ero alla Samp ricordo che con i granata avevamo sempre difficoltà, giocarci contro era complicato. Qui ci sono giocatori molto forti, c'è la possibilità di fare molto bene ed è quello che vogliamo. Nella scorsa stagione non c'è stata una trattaiva completa col Toro, il Leicester non voleva farmi partire, quest'anno è stato differente, c'è stata la possibilità e volevo venire qui. Al momento - conclude Praet - il mister mi vede trequartista dietro le punte: da me vuole qualche gol e qualche assist".

Brekalo: "Ho avuto ansia di non riuscire a firmare" Non solo Praet, l'ultimo giorno di mercato ha portato al Torino anche un altro attaccante: Josip Brekalo. "Voglio far bene qui al Torino e sto provando ad imparare l'italiano più in fretta possibile. Spero di riuscire a far vedere le mie qualità tecniche e aiutare la mia squadra anche facendo gol" ha detto il croato appena arrivato dal Wolfsburg. "Prima di venire qui ho parlato con Juric, essere in questo club importante è un piacere e non vedo l'ora di misurarmi con un campionato come questo: è uno step importante per la mia carriera. La mia posizione? Posso giocare sulla trequarti o da ala, sia a destra che a sinistra e il sistema di gioco del Toro mi incuriosisce, il 3-4-2-1 può aiutarmi". La testa è già rivolta alla prossima gara: "Spero di giocare già contro il Sassuolo, mi alleno duramente per convincere Juric. Pjaca? Ho un ottimo rapporto con lui, alla Dinamo Zagabria abbiamo giocato insieme e possiamo coesistere in campo: può aiutarmi ad ambientare qui a Torino". La chiosa di Brekalo è sull'ultimo giorno di mercato: "È stato molto particolare, avevo l'ansia di non riuscire a firmare in tempo: tenevo tanto a venire qui al Toro".