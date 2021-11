Torino, Juric: "La squadra ha creato ma non ha concretizzato"

ROMA - Il tecnico del Torino Ivan Juric, ha commentato la sconfitta di misura (1-0) contro la Roma ai microfoni di Dazn. Questo il commento: “Quando fai una serie di risultati così ti fai qualche domanda. Però analizzando la partita, tre palle gol in mezz’ora, loro hanno fatto gol alla prima occasione che si sono avvicinati. Io penso che la squadra ha creato tanto ma non è riuscita a concretizzare. Abbiamo retto sia Zaniolo che Abraham che sono veloci, ma abbiamo sprecato troppe situazioni in cui potevamo andare in vantaggio. Qualcosa non va bene, però è difficile commentare sconfitte del genere". Questo invece il commento, sul problema del concretizzare le palle gol: “Quest’anno abbiamo una situazione diversa. Ho trovato una situazione grave quando sono arrivato, abbiamo dato un senso alle cose e al gioco. Per crescere s ci vogliono miglioramenti e conoscenze. Mancano punti anche per le situazioni non sfruttate. Bisogna avere una mente aperta per sapere dove vogliamo arrivare, io so quello che vogliamo fare e con calma ci riusciremo. Dobbiamo mettere una buona base per crescere ulteriormente”.