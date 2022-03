Torino, Brekalo positivo al Covid. La nota della Croazia

Josip Brekalo, trequartista croato in forza al Torino, è risultato positivo al Covid. Il classe '98, arrivato in granata in prestito dal Wolfsburg in estate (sei gol e un assist in 24 presenze fino ad ora), salterà l'amichevole in programma in Qatar sabato 26 marzo tra la propria nazionale e la Slovenia. Attualmente in isolamento, le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Una brutta notizia per il Ct Dalic e per l'allenatore del Torino Ivan Juric.