Torino, Pobega torna ad allenarsi in gruppo

TORINO- Riprendono le sedute per Juric e i suoi in vista della sfida di domenica 10 aprile, allo stadio Olimpico Grande Torino, contro il Milan capolista. Lavoro personalizzato per Praet, rientrato ieri dal Belgio dopo l’operazione in piede destro. Differenziato per Ricci, a causa di un sovraccarico al tibiale posteriore, e Zaza, dopo il fastidio al ginocchio sinistro che gli ha negato la convocazione nel match contro la Salernitana. Di nuovo in gruppo Pobega, mentre Djidji e Sanabria hanno svolto terapie per ristabilirsi dai rispettivi infortuni. Domani in programma un'altra sessione di allenamenti.