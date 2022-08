TORINO - Quest'oggi alle 18:30 prenderà il via la seconda giornata di Serie A con la sfida tra Torino e Lazio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per la sfida contro i biancocelesti di Sarri il Torino tornerà ad avere a disposizione l'ex capitano Sasa Lukic. Rientrato quindi il caso del centrocampista serbo. Tra i convocati dei granata è presente anche l'ultimo arrivato, il gigante centrale olandese Perr Schuurs, proveniente dall'Ajax. Questa la lista completa dei convocati del Torino di Juric per la sfida con la Lazio: