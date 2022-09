Torino, nessuna grave lesione per Pellegri. Potrebbe rientrare col Napoli

TORINO - Il Torino è tornato in campo per prepararsi in vista della sfida di sabato sul campo del Napoli. Juric e lo staff, hanno diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche alcuni ragazzi della formazione Primavera. Terapie per Vojvoda, programma personalizzato invece per Ricci. Per quanto riguarda Pellegri, gli accertamenti strumentali hanno confermato la sofferenza muscolare al lungo adduttore di destra da esiti di elongazione senza lesioni. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.