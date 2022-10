Toro, Juric: "Poca attenzione nei particolari, il Napoli ne ha approfittato"

NAPOLI - Il Torino esce sconfitto dalla trasferta al Maradona contro il Napoli. Al termine del match il tecnico dei granata, Ivan Juric, espulso dall'arbitro Massimi a seguite delle proteste per un fallo non fischiato, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "C'è stata poca attenzione nei particolari, poi ci sta che vai in sofferenza. Il Napoli ha dimostrato grandissima forza e ne ha approfittato. Le occasioni per riaprire il match ci sono anche state ma abbiamo avuto poca attenzione all'inzio e questo chi ha penalizzato. A livello di possesso e come manovra di gioco abbiamo fatto forse meglio degli avversari. Nell'attenzione ai particolari abbiamo peccato, in questo anno e mezzo in queste cose siamo stati sempre eccellenti. Abbiamo concesso spazi ma abbiamo creato tante occasioni. Contro l'Inter meritavamo di vincere, con l'Atalanta abbiamo fatto molto bene. Oggi ho visto i nazionali un pò meno attenti, hanno speso motivamente molto. Dobbiamo alzare livello di attenzione, gamba e aggressività. Sicuramente cercheremo di fare meglio dalla prossima partita".