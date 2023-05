Juric furia in sala stampa: "Rigore netto per il Torino, sono sbalordito!"

TORINO - Un rammaricato Ivan Juric, commenta il pareggio (1-1) del suo Torino contro il Monza. Ecco cosa ha detto nel post partita il tecnico granata a Dazn: “Abbiamo stradominato, c’è rammarico perché i ragazzi la meritavano, sicuramente potevamo fare più gol. E poi è successo quello che è successo. Contatto Rovella-Ricci? Sono sbalordito, il rigore è netto, chiaro, Ricci è davanti a Rovella che non sa che fare, lo strattona, lo butta giù. Ora è inutile parlare ma la sensazione di rammarico è grande. Buongiorno? Sta crescendo tantissimo, gioca con personalità, ha fatto passi avanti notevoli. Sanabria? E' in un momento fantastico, sta diventando un attaccante forte. Sei punti persi nel finale? Non può essere una coincidenza, a volte ci manca un po’ di italianità, quella cosa che ti fa portare a casa il risultato, furbizia, per esempio, la squadra sta facendo bene ma poi succedono certe cose…sicuramente c’è da pensare”.