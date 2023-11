Clamoroso Juric, gestaccio in tribuna alla fine di Torino-Sassuolo

TORINO - Vittoria fondamentale per il Torino che supera il 2-1 il Sassuolo nel secondo dei due posticipi dell'11ª giornata di Serie A. Successo sofferto per la formazione granata che dimentica così la clamorosa eliminazione al secondo turno di Coppa Italia contro il Frosinone, come testimonia l'esultanza del tecnico Ivan Juric a fine partita.