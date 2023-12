Juric, furia sull'arbitro dopo Frosinone-Torino: "E il secondo giallo a Oyono?"

FROSINONE - Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari a reti bianche in casa del Frosinone: "Cercavamo la vittoria e ci sono stati momenti molto intensi, Ilic in questo senso mi è piaciuto e sono soddisfatto della nostra prestazione, è stata tosta e bella. Dispiace per il risultato, abbiamo creato ma sapevamo che era dura, alla fine il pari ci può stare". Sull'episodio arbitrale del primo tempo: "Oyono? Il secondo giallo per lui mi sembrava netto, sarebbe stata poi una gara diversa. Accettiamo le decisioni dell'arbitro e pensiamo a noi, anche se è difficile capire perchè non abbia tirato fuori il secondo giallo. Ultimamente stiamo subendo troppi errori". Sul Frosinone e il lavoro di Di Francesco: "Sta facendo bene, non è facile giocare contro di loro" ha concluso Juric.