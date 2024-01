Napoli, piano Buongiorno: è il sogno proibito di Mazzarri

La realtà racconta che Hamed Junior Traore, l’ex centrocampista offensivo del Sassuolo in arrivo dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, oggi sfilerà a Roma per le visite mediche. E poi, beh, ci sono i sogni. Cioè il sogno di Walter Mazzarri per rinforzare la difesa. Dopo aver cerchiato di rosso il giapponese Tomyasu, a inizio mercato, la sua preferenza assoluta è per un vecchio pupillo: Alessandro Buongiorno, il capitano del Torino, un nome fatto e ripetuto continuamente a De Laurentiis, alla squadra mercato, al mondo azzurro intero. Il suo ex allievo, 24 anni, sembra però destinato a rimanere un sogno proibito per il momento: il Toro a gennaio non ha intenzione di venderlo, è stato chiaro e insiste a ribadirlo a ogni occasion e , e comunque la sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il giocatore, entrato nel giro della Nazionale e a segno contro gli azzurri in campionato, piace al Napoli così come al Milan - che offre a cotè il cartellino di Colombo per limare i costi - e all’Atalanta, ma la pista è davvero complicata. E così, Adl continua a lavorare sulle piste inaugurate da un po’: Nehuen Perez con l’Udinese, argentino di 23 anni da una quindicina di milioni che, spostandosi all’interno del Paese, non andrebbe ad alterare la questione degli slot degli extracomunitari, esauriti con l’arrivo ormai prossimo di Traore; Arthur Theate, belga di 23 anni del Rennes, con il Bologna nella stagione 2021-2022; Lilian Brassier, francese di 24 anni, del Brest.