Juric, brutto gesto nei confronti di Italiano: ecco cosa è successo

Juric: "C'era adrenalina, ma nessun problema"

Queste le parole di Juric su quanto successo: "C'era adrenalina a mille, quando la vivi così litighi su cose sulle quali non dovresti litigare. Vincenzo è un amico, c'era tensione, è andata così e ora andiamo avanti. Io non ho visto nervosismo, ho visto un grande Torino. Ci sono state decisioni che disturbano e che fanno salire la tensione. Ma non voglio rispondere a queste domande di polemica. Ricci? Lui è anti-cattiveria, è troppo educato. Mi dispiace, la squadra si è espressa a livelli altissimi".