Milinkovic-Savic li para tutti: il dato sui rigori è pazzesco, solo Donnarumma…

Milinkovic-Savic non si ferma più . Il portiere serbo è stato protagonista del primo tempo di Torino-Milan , terminato con il vantaggio granata dopo il clamoroso autogol di Thiaw . Dopo il gol subito i rossoneri hanno provato a reagire, riuscendo ad ottenere un calcio di rigore per il fallo di mano di Pedersen. Dal dischetto si è presentato Christian Pulisic che, a sorpresa, è stato fermato da Milinkovic-Savic .

Milinkovic-Savic para ancora e raggiunge Donnarumma

Il portiere granata si stende a destra e para il tiro rasoterra: per l'esterno statunitense è il primo errore dal dischetto in carriera, mentre per il serbo è già il quarto rigore parato in stagione. Oltre a Pulisic, in questa Serie A Milinkovic-Savic ha fermato Pasalic, Castro e Retegui, raggiungendo così il record di Donnarumma di quattro rigori parati nella stagione 2018/2019. Una stagione fantastica quella del portiere granata, grande protagonista e giocatore fondamentale nel Torino di Vanoli.