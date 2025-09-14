Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Baroni show in conferenza dopo la Roma: "Mi sono incaz... come una bestia"

L'allenatore dei granata senza peli sulla lingua nel post partite allo stadio Olimpico dopo il successo per 1-0 contro i giallorossi
Baroni show in conferenza dopo la Roma: "Mi sono incaz... come una bestia"© ANSA
Baroni show in conferenza stampa dopo Roma-Torino, valida per la terza giornata di Serie A, decisa da un gol di Simeone, che ha regalato ai granata il primo successo stagionale in campionato.

Baroni: "Dobbiamo evitare evitare di fare partite pulite"

Ritorno vincente per Baroni all'Olimpico. L'ex allenatore della Lazio ha commentato: "Mi sono incaz... come una bestia. Se non vinci impari, dobbiamo evitare di fare partite pulite, ogni tanto serve qualche fallo. Dobbiamo tirare fuori una squadra che sappia aggredire nella metà campo avversaria e stiamo iniziando a farlo. Un giornalista mi ha detto che sono cento giorni che sono qui, ma sarà il mio venticinquesimo allenamento con queso gruppo. Altrimenti contiamo i giorni dalla prima telefonata del Toro. Non chiedo tempo, non ne abbiamo".

