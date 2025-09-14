Baroni show in conferenza dopo la Roma: "Mi sono incaz... come una bestia"

Baroni: "Dobbiamo evitare evitare di fare partite pulite"

Ritorno vincente per Baroni all'Olimpico. L'ex allenatore della Lazio ha commentato: "Mi sono incaz... come una bestia. Se non vinci impari, dobbiamo evitare di fare partite pulite, ogni tanto serve qualche fallo. Dobbiamo tirare fuori una squadra che sappia aggredire nella metà campo avversaria e stiamo iniziando a farlo. Un giornalista mi ha detto che sono cento giorni che sono qui, ma sarà il mio venticinquesimo allenamento con queso gruppo. Altrimenti contiamo i giorni dalla prima telefonata del Toro. Non chiedo tempo, non ne abbiamo".